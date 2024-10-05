У россиян 2 союзника - госдолг и Йеллоустоун. Шутка. Но, как и все шутки, содержит долю правды. В нашем случае - опасной и горячей, как магматический расплав! Почему Йеллоустоун называют супервулканом Соседство с Йеллоустоуном - не самая приятная штука В воображении неискушенного изысками географии человека "супервулкан" - это большая гора вроде камчатской Ключевской сопки, которая во время извержения заливает все вокруг себя раскаленной лавой и пирокластическими потоками вроде Везувия.
Что будет, если рванет Йеллоустоун - древний супервулкан, которого боятся американцы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
А можно этот взрыв вулкана в другой жизни случится? Так не хочется под метровым слоем пепла пропасть.
Ответить
10 час.
Александр Попов
Надо ПОМОЧЬ, ГИПЕРЗВУКОМ или ПОСЕЙДОНОМ???
Ответить
6 час.
Людмила Фирстова
Александр, когда же вы научитесь читать не только заголовки, а всю статью Внимательно и полностью?! Ваш комментарий громко заявляет о том, что не читали и просто , извините, пукнули в лужу! Вселенская катастрофа будет, погибнут практически все , прочитайте и обдумайте, если еще способны к анализу
Ответить
6 час.
Свежие комментарии