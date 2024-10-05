Что будет, если рванет Йеллоустоун - древний супервулкан, которого боятся американцы.

А можно этот взрыв вулкана в другой жизни случится? Так не хочется под метровым слоем пепла пропасть.

Людмила Фирстова

Александр, когда же вы научитесь читать не только заголовки, а всю статью Внимательно и полностью?! Ваш комментарий громко заявляет о том, что не читали и просто , извините, пукнули в лужу! Вселенская катастрофа будет, погибнут практически все , прочитайте и обдумайте, если еще способны к анализу