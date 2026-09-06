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РБК СТИЛЬ

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Укладка на короткие волосы: 10 способов в домашних условиях

Укладка на короткие волосы: 10 способов в домашних условиях

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что потребуется Как сделать укладку 10 примеров Советы стилистов Главное Эксперты в этом материале: Янина Кулакова, арт-директор сети итальянских центров красоты Aldo Coppola Вячеслав Рябоконь, креативный директор компании Seneca Как уложить короткие волосы: что потребуется Короткими принято считать волосы длиной примерно до линии подбородка и выше, хотя сегодня границы условны, говорит стилист Янина Кулакова.

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