Лантратова рассказала о сложностях с возвращением бойцов из «теневого плена»

Некоторые российские военнослужащие находятся в так называемом «теневом плену», когда имеются сведения о том, что человек жив, однако его статус официально не подтвержден.
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