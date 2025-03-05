Экс-генерал ВСУ заявил об обретенном Украиной образе страны-наркомана

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что страна в информационном пространстве получила образ страны-наркомана, зависящего от различных поставок из-за рубежа.
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