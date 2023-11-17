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Американцы назвали бренды, автомобили которых покупать приятнее всего

Процесс приобретения автомобиля сложно назвать приятным. Чаще всего это стресс, который вызывается как общей нервозностью при выборе машины, так попытками дилера навязать дополнительное оборудование или раскрутить на другие доплаты.

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