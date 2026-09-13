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ИА Регнум

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Ушаков: в ходе выступлений лидеров БРИКС Украину упомянули лишь единожды

Ушаков: в ходе выступлений лидеров БРИКС Украину упомянули лишь единожды

В ходе выступлений на саммите лидеры БРИКС упомянули Украину только один раз. Об этом 13 сентября сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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