ВЦИОМ: четыре вероятных демографических сценария для России к 2036 году

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Царьград

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Комментарии
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Воробей
Фантазёры эти &quot;специалисты&quot;! Тенденция к вымиранию эмансипированного социума будет только усугубляться.  Никакие экономические стимулы не смогут помешать этому. Единственная надежда может быть только на замещение вымерших представителями более жизнеспособного традиционного социума посредством миграции из соседних стран с таковой культурой.
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