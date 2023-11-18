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Тренин набрал 1+1 в матче с «Чикаго». Это первые очки форварда «Нэшвилла» в сезоне НХЛ – в 15-й игре

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» (4:2) в матче регулярного чемпионата. Нападающий «Предаторс» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, набрав два очка.

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