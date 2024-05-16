Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Следующие поколения москвичей будут жить в более чистом и зеленом городе В личном блоге Сергей Собянин написал, что забота об экологии, сохранение уникальных зеленых зон и биоразнообразия — важнейший приоритет Правительства Москвы.
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