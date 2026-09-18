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Компания IOG попросила пользователей избегать ее YouTube-канала из-за вероятного взлома

Компания IOG попросила пользователей избегать ее YouTube-канала из-за вероятного взлома

https://mmgp.com/threads/kompanija-iog-poprosila-polzovatele. Компания Input Output Group призвала пользователей воздержаться от посещения ее YouTube-канала после того, как на нем началась трансляция видео с участием основателя Cardano Чарльза Хоскинсона.

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