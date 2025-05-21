На Украине "восстание". Всё изменилось за одну ночь: Удар "Искандера" по базе ВСУ вскрыл страшное

На Украине разгорелся скандал после удара "Искандера" по лагерю спецназа ВСУ.Накануне вечером Минобороны России сообщило об обнаружении лагеря подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ, который был размещён в районе населённого пункта Шостка Сумской области.
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