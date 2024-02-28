Иммунолог Крючков призвал вернуться к маскам для борьбы с новой волной COVID

Кандидат медицинских наук, иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков порекомендовал в беседе с радио Sputnik вернуться к ношению масок для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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