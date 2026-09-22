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Новости Брянска

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Клинцовская прокуратура обязала починить общедомовой счетчик в Чемерне

Клинцовская прокуратура обязала починить общедомовой счетчик в Чемерне

Из-за поломки общедомового счетчика жильцы получали завышенные квитанции за отопление.В поселке Чемерна жильцы многоквартирного дома получали квитанции за отопление по повышенным нормативам.

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