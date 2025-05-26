Энергия октагона: как в Барнауле прошёл турнир по смешанным единоборствам

Гостями турнира стали чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков и легенда отечественных боевых искусств Сергей Бадюк Международный турнир по ММА лиги Open FC в Барнауле / Фото: Александр Черный / Алтайский спорт 23 мая Барнаул вновь стал центром внимания мира смешанных единоборств — в спорткомплексе "Темп" прошёл масштабный международный турнир Open FC*.
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