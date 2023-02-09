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Форвард «Авангарда» Грицюк: «Матчи с ЦСКА, СКА и «Ак Барсом» перед плей-офф только усиливают команду»

Арсений Грицюк считает, что матчи с лидерами конференций перед плей‑офф сплачивают «Авангард». «Мне кажется, что перед плей‑офф матчи с ЦСКА, СКА и «Ак Барсом» только усиливают и сплачивают нашу команду.

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