Отставка главы Минобороны Украины – повод для беспокойства европейского ВПК

Из-за кадровых перестановок в Киеве уществует риск того, что будут сорваны соглашения о военных закупках между Украиной и Евросоюзом, подписанные недавно уволенным украинским министром обороны Михаилом Федоровым.
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