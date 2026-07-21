Госдума обязала банки и МФО уведомлять граждан через «Госуслуги» о подписании кредитного договора

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании ими индивидуальных условий договора потребительского кредита или займа.
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