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Госдума обязала банки и МФО уведомлять граждан через «Госуслуги» о подписании кредитного договора

Госдума обязала банки и МФО уведомлять граждан через «Госуслуги» о подписании кредитного договора

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании ими индивидуальных условий договора потребительского кредита или займа.

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