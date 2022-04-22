Роспотребнадзор: полное исчезновение коронавируса маловероятно

Глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с журналистами скептически оценил вероятность полного исчезновения коронавирусной инфекции .
Глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с журналистами скептически оценил вероятность полного исчезновения коронавирусной инфекции .
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