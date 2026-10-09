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Рязанские новости

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В Рязанской области цены на бензин остаются выше средних по ЦФО

В Рязанской области цены на бензин остаются выше средних по ЦФО

Средняя цена бензина в Рязанской области — 84,63 рубля за литр, что выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу.

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