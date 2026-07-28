За первые два года второго президентского срока Дональд Трамп заработал больше денег, чем за предыдущие 60 лет своей деловой карьеры.
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