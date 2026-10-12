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Царьград

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Во Владимире похолодает до +8°C к пятнице, 16 октября

Во Владимире похолодает до +8°C к пятнице, 16 октября

С 14 по 16 октября дневная температура во Владимирской области опустится с +13°C до +8…+12°C, а самым холодным днём станет пятница, которая при этом будет ясной и солнечной.

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