🔜В селе Южное под Феодосией заложили первый камень будущей мечети Её планируют построить до 2030 года.
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🔜В селе Южное под Феодосией заложили первый камень будущей мечети Её планируют построить до 2030 года.