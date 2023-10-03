Британия разрешит тюремный кризис вывозом заключенных за рубеж

Министры в Великобритании намерены разрешить тюремный кризис, связанный с переполненностью мест заключения, изменив закон, который позволит заключенным, осужденным в Англии и Уэльсе, отбывать сроки за границей, пишет 3 октября The Times.
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