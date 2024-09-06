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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исхаков о 2:4 от «Спартака»: «Не тот результат, которого ожидал ЦСКА. Нужно лучше играть в обороне» 

«Конечно, это не тот результат, которого мы ожидали. Хотелось выиграть. Впрочем, это первая игра в сезоне, поэтому ничего страшного.

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