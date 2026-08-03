Противник заявил о найденном РФ «противоядии» против БПЛА на трассе «Новороссия» Россия нашла эффективное противоядие против украинских ударов по трассе «Нов.
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Противник заявил о найденном РФ «противоядии» против БПЛА на трассе «Новороссия» Россия нашла эффективное противоядие против украинских ударов по трассе «Нов.
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