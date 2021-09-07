Вице-спикер челябинского парламента потратил десятки млн рублей

Владимир Павлов заявил, что честно оплачивает избирательную кампанию Больше всех среди кандидатов в Госдуму в Челябинской области потратил на избирательную кампанию вице-спикер заксобрания Владимир Павлов («Единая Россия») в Челябинском округе.