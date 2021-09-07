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Вице-спикер челябинского парламента потратил десятки млн рублей

Вице-спикер челябинского парламента потратил десятки млн рублей

Владимир Павлов заявил, что честно оплачивает избирательную кампанию Больше всех среди кандидатов в Госдуму в Челябинской области потратил на избирательную кампанию вице-спикер заксобрания Владимир Павлов («Единая Россия») в Челябинском округе.

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