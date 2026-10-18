Первый опыт на новейшей научной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) запланирован на конец текущего года, сообщил журналистам директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров на международной конференции SKIF-2026.
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