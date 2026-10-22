© Pravda Komsomolskaya/Global Look PressСилы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву.
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