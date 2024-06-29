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Царьград

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На грузовой переправе между Самарой и Рождествено добавлены рейсы

На грузовой переправе между Самарой и Рождествено добавлены рейсы

В Самаре скорректировали график работы грузовой переправы до села Рождествено.Информация о расширенном графике была опубликована на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, что позволит пассажирам планировать свои поездки заранее.

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