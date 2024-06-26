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Как сбросить BIOS. Все способы и инструкция

Как сбросить BIOS. Все способы и инструкция

Есть несколько причин, по которым может потребоваться сброс BIOS к заводским настройкам: забытые пароли, неисправности и ошибки, обновление оборудования, а также тестирование и диагностикаBIOS — это аббревиатура, расшифровывающаяся как Basic Input/Output System, что в переводе с английского означает «Базовая система ввода-вывода».

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