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Памятник лыжнику в Кунгуре назвали мужем Аленки из Нововоронежа

Памятник лыжнику в Кунгуре назвали мужем Аленки из Нововоронежа

В городе Кунгуре Пермского края появился новый памятник. Арт-объект «Лыжник» установили перед зданием лыжной базы «Снежинка», сообщила пресс-служба Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

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