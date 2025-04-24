Лавров: Трамп признает необходимость устранить причины кризиса на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS выразил мнение, что президент США Дональд Трамп — единственный мировой лидер, открыто признавший необходимость устранения глубинных причин украинского кризиса.
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