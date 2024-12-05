Ирян тряхнуло на 5,4 балла: Европейский центр сообщил о землетрясении

На западе Ирана, вблизи границы с Ираком, зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр находился в 99 км от Ахваза на глубине 10 км.
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