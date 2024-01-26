Ученые установили взаимосвязь между любовью к черному юмору и уровнем интеллекта

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Владимир Акулов
Два  мужика  Вася  и  Гриша    пили  пиво  из  тяжелых  стеклянных  кружек...Вдруг  Вася  со  всей  силы  ударил  Гришу  бокалом  по  голове...Гриша  ,  потер  шишку  на  голове    и  спрашивает  агрессора  : &quot;  Ты  это  в  шутку  или  всерьез  меня  ударил  по  голове&quot;  ?  -  &quot;Всерьез  ударил &quot; ! -  отвечает  Вася...&quot;Это  хорошо  ,  что  всерьез  ...  А  то  я  шуток  не  люблю  &quot;, проговорил  Гриша.
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