Ученые установили взаимосвязь между любовью к черному юмору и уровнем интеллекта

ВА

Владимир Акулов

Два мужика Вася и Гриша пили пиво из тяжелых стеклянных кружек...Вдруг Вася со всей силы ударил Гришу бокалом по голове...Гриша , потер шишку на голове и спрашивает агрессора : " Ты это в шутку или всерьез меня ударил по голове" ? - "Всерьез ударил " ! - отвечает Вася..."Это хорошо , что всерьез ... А то я шуток не люблю ", проговорил Гриша.