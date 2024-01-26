Нравятся анекдоты про пожар в абортарии? Сразу видно: вы умный человек! фото: кадр из фильмаИсследователи из Медицинского университета Вены провели эксперимент: 156 участникам, среди которых было 76 женщин, демонстрировали картинки из «Черной книги» знаменитого немецкого иллюстратора Ули Штайна, в которой собраны особо мрачные и извращенные его работы.
Ученые установили взаимосвязь между любовью к черному юмору и уровнем интеллекта
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ВА
Владимир Акулов
Два мужика Вася и Гриша пили пиво из тяжелых стеклянных кружек...Вдруг Вася со всей силы ударил Гришу бокалом по голове...Гриша , потер шишку на голове и спрашивает агрессора : " Ты это в шутку или всерьез меня ударил по голове" ? - "Всерьез ударил " ! - отвечает Вася..."Это хорошо , что всерьез ... А то я шуток не люблю ", проговорил Гриша.
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