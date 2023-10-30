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Захарова обвинила официального представителя Генсека ООН в фантастическом лицемерии

Захарова обвинила официального представителя Генсека ООН в фантастическом лицемерии

Осуждение официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика антисемитских акций в аэропорту Махачкалы в российском министерстве иностранных дел назвали фантастическим лицемерием Дюжаррик указал на недопустимость "охоты на людей только из-за их религии".

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