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«Холодные ветры дуют с Украины»: Премьер Норвегии заявил о росте «гибридных атак» России на страну

«Холодные ветры дуют с Украины»: Премьер Норвегии заявил о росте «гибридных атак» России на страну

Россия увеличила количество «гибридных» операций» против Норвегии, в том числе кибератак. Это произошло на фоне обострения отношений РФ с США и НАТО, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере в интервью газете The Times.

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