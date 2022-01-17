«Холодные ветры дуют с Украины»: Премьер Норвегии заявил о росте «гибридных атак» России на страну

Россия увеличила количество «гибридных» операций» против Норвегии, в том числе кибератак. Это произошло на фоне обострения отношений РФ с США и НАТО, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере в интервью газете The Times.
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