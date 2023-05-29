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НЛ
николай лебедев
Хохлы давно уже отбомбили не по разу, так что ищи другую.
Киев подвергся са...
СМ
Сергей Медведев
Почему не наступают?Потери в Артёмовске(Бахмуте) им как ушат холодной воды на голову.В ходе СВО обе стороны научились...
Май проходит. Укр...
Владимир Аверков
Киев надо мочить....и мосты на Зап.Украине....и Львов и Одессу.....и Николаев....и Днепропетровск...и всех остальных....
Что даст России п...
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