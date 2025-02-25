Екатеринбуржцы рассказали, какие блины они любят и сколько их способны съесть

В России продолжается масленичная неделя. «Новый День» уже писал об индексе блинов на этот год, о том, как сделать главное блюдо недели более полезным, и о том, как не объесться этим калорийным угощением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии