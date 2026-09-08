Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленские школьники привезли «бронзу» со всероссийской «Зарницы 2.0»

Смоленские школьники привезли «бронзу» со всероссийской «Зарницы 2.0»

«Так держать! Мы вами гордимся!» Представителей Смоленской области поздравил губернатор Василий Анохин Школьники из Смоленской области в составе команды Центрального федерального заняли третье место всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.

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