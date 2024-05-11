Бобровский четвертый российский вратарь в истории, достигший отметки в 35 побед в плей-офф НХЛ

Сергей Бобровский достиг очередного существенного статистического рубежа. В ночь на 11 мая в Бостоне прошел третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».