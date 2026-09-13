До нового аэропорта «Омск-Федоровка» пустят автобус - аэроэкспресса, судя по всему, не будет. В региональном минтрансе рассказали о транспортной доступности нового аэропорта, который планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.
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