На Международном фестивале молодежи обсудили образ Африки в СМИ

В рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге прошла сессия «Россия — Африка. Медиа континентов».
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В рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который кстати был закрытым мероприятием, для участия давали квоты на предприятиях. Видимо место проведения по площади не велико!