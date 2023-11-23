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Режим повышенной готовности ввели в России на границе с Финляндией: Норвегия также решает закрывать КПП

Андрей Чибис сообщил, что в регионе ожидают резкий рост на границе количества иностранцев, которые попытаются выехать в соседнюю страну.

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