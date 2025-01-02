Измученные отношения: Как я решила уйти

ВераВерная

Даже комментировать нечего. Боишься перемен, боишься новой жизни, страшно выйти из зоны комфорта и привычного ритма? Ну так продолжай рефлексировать, продолжай свои отношения с мужем, калечь ребёнка своим "соседским" общением с его отцом. Раз боишься - сиди и стрессуй дальше. А вот если хочешь быть счастливой, построить новую жизнь, то и делай смело этот шаг в неизвестность, оставь все страхи, и иди подавай на развод. Всё просто.