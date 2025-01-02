Меня зовут Алена, и я стою на пороге важного решения — развестись с мужем. Я долго мучилась, пытаясь сохранить семью, но теперь понимаю, что это не имеет смысла.
Измученные отношения: Как я решила уйти
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Пока сын маленький разводись,найдёшь другого мужчину,и если окажется нормальным,то сынишка будет называть его папой.
Ответить
13 час.
ВераВерная
Даже комментировать нечего. Боишься перемен, боишься новой жизни, страшно выйти из зоны комфорта и привычного ритма? Ну так продолжай рефлексировать, продолжай свои отношения с мужем, калечь ребёнка своим "соседским" общением с его отцом. Раз боишься - сиди и стрессуй дальше. А вот если хочешь быть счастливой, построить новую жизнь, то и делай смело этот шаг в неизвестность, оставь все страхи, и иди подавай на развод. Всё просто.
Ответить
11 час.
Михаил Васильев
Прежде всего, посмотри на себя и то, что делаешь ты, а потом уже решай.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии