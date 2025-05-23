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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Каролины» 17 бросков в створ во 2-м матче серии с «Флоридой» – худший результат в плей-офф за 19 лет. В первые 40 минут было 7

«Харрикейнс» были разгромлены «Пантерс» (0:5) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

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