Цена безопасности: как милитаризация бюджетов разрушает экономический фундамент Европы

В то время как крупнейшие экономики Евросоюза делают ставку на оборонный сектор и усиливают инвестиции в военно-промышленный комплекс, подобное перераспределение государственных бюджетов ставит под удар традиционную экономику, жертвуя финансированием социальной сферы, инфраструктуры и энергетики Изображение сгенерировано ИИ Структурированный поворот Европы к обороне в последнее время перестал быть просто темой для кулуарных споров и превратился в жесткую реальность, которая прямо отражается на гражданах и их благополучии и вызывает критику со стороны оппозиции.
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