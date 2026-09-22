Цена безопасности: как милитаризация бюджетов разрушает экономический фундамент Европы

В то время как крупнейшие экономики Евросоюза делают ставку на оборонный сектор и усиливают инвестиции в военно-промышленный комплекс, подобное перераспределение государственных бюджетов ставит под удар традиционную экономику, жертвуя финансированием социальной сферы, инфраструктуры и энергетики Изображение сгенерировано ИИ Структурированный поворот Европы к обороне в последнее время перестал быть просто темой для кулуарных споров и превратился в жесткую реальность, которая прямо отражается на гражданах и их благополучии и вызывает критику со стороны оппозиции.