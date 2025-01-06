8-летние хулиганы затушили Вечный огонь в Красном Селе Полиция Красносельского района вечером 5 января узнала о потухшем Вечном огне на Братской могиле советских воинов.
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8-летние хулиганы затушили Вечный огонь в Красном Селе Полиция Красносельского района вечером 5 января узнала о потухшем Вечном огне на Братской могиле советских воинов.