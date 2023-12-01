Орбан: ЕС стоит вернуться к разговору о вступлении Украины через много лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу (ЕС) стоит говорить с Киевом о членстве Украины в организации через 5-10 лет, когда будет подписан договор о стратегическом партнерстве.
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