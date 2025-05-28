Вице-премьер Грузии Гомелаури ушел в отставку

Вице-премьер Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури ушел в отставку. Об этом сообщает ведомство. "Я хотел бы сообщить общественности, что я принял решение уйти в отставку с поста министра внутренних дел Грузии.
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