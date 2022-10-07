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Песков оценил заявление Зеленского о превентивном ударе НАТО по России

Песков оценил заявление Зеленского о превентивном ударе НАТО по России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара НАТО по России является вопиющим и говорит о его моральном состоянии, 7 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва.

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